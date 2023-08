Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e Operazione Mato Grosso insieme per la pulizia delle canalette di irrigazione

Cura dell’ambiente, sostegno all’agricoltura e solidarietà per i popoli dell’America latina

[16 Agosto 2023]

Curare l’ambiente, sostenere l’agricoltura, con la manutenzione delle canalette irrigue e, assieme, fare solidarietà è possibile e lo dimostra la collaborazione che da molti anni vede i volontari dell’associazione umanitaria “Operazione Mato Grosso” al fianco del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord.

Al Consorzio evidenziano che «La collaborazione è straordinaria perché l’associazione, che coinvolge soprattutto giovani a livello nazionale, è un Movimento di volontariato gratuito che si offre ad aziende e privati per eseguire piccoli lavori, il cui ricavato viene interamente devoluto a sostegno delle missioni impegnate in America Latina. I ragazzi svolgono lavori di giardinaggio, imbiancature, sgomberi, e nel caso del Consorzio di Bonifica, anche la pulizia di alcune canalette di irrigazione».

Entusiasti per la collaborazione anche da tutti i volontari, consapevoli del fatto che i proventi del loro lavoro serviranno aiutare le missioni umanitarie in Brasile, Bolivia, Ecuador e Perù.

Il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi, conclude: «La collaborazione del Consorzio con L’ONG Operazione Mato Grosso ha un alto valore etico, perché il lavoro offerto dai volontari diventa immediatamente un aiuto concreto per l’educazione e il sostentamento di tante persone indigenti dell’America Latina. Durante gli anni abbiamo scelto di essere affiancati dai giovani della ONG per fare piccoli lavori molto utili per il mantenimento dell’efficienza idrica del territorio, come la pulizia delle canalette di irrigazione. I nostri tecnici hanno affiancato i volontari in questa esperienza che è stata anche un modo per far conoscere ai giovani l’importanza del reticolo che svolge sia funzioni di drenaggio, in caso di pioggia, sia distribuzione d’acqua ai fini irrigui».