L’aridità in Italia ora è (anche) una questione settentrionale

Anbi: «I dati evidenziano che stanno cambiando le condizioni climatiche»

[13 Gennaio 2022]

Secondo il report settimanale dell’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, le prime indicazioni idrologiche di stagione indicano un inverno particolarmente arido nelle regioni del Nord, mentre al Centro e soprattutto al Sud le piogge hanno riequilibrato un bilancio idrico, deficitario dopo l’autunno.

I grandi laghi settentrionali ad esempio sono in sofferenza tranne il Garda, mentre il fiume Po – pur risultando in crescita nelle stazioni a monte – man mano che si avvicina alla foce registra un crescente deficit di portata, che lo pone in linea con gli anni più critici: le portate sono sotto media, ma soprattutto sono dimezzate rispetto a 12 mesi fa.

«I dati evidenziano che stanno cambiando le condizioni climatiche, ma altrettanto palesemente sottolineano la fondamentale funzione dei bacini, capaci di trattenere le acque, quando arrivano. In questo campo si sta aprendo una questione settentrionale», spiega il direttore generale dell’Anbi, Massimo Gargano. Basti guardare al Veneto, dove nel mese di dicembre si è registrato un deficit pluviometrico mensile quantificabile in -47%.