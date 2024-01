Alluvione in Toscana, restano quattro giorni per poter inviare la richiesta danni

La deadline scatterà il 19 gennaio per i nuclei familiari che sono stati evacuati, oltre che per privati e imprese che hanno subito l’evento meteo estremo dello scorso 2 novembre

[15 Gennaio 2024]

Scadrà il 19 gennaio 2024, come comunicato ormai da tempo, la possibilità di inviare domande di accesso ai fondi spettanti a quanti hanno subito danni a causa dell’alluvione che ha colpito la Toscana lo scorso 2 novembre.

Ad oggi sono poco più di 320 le domande Contributo di autonoma sistemazione per i nuclei familiari che sono stati evacuati durante gli eventi alluvionali, provenienti in larga parte (234) dal Comune di Campi Bisenzio.

La domanda, da presentare tramite apposito servizio online messo a disposizione dell’Ufficio del Commissario all’indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari, rappresenta il modo per avere un contributo economico forfettario in caso si sia ricorso ad una sistemazione presso parenti o amici, anche per un periodo di tempo limitato a ridosso dell’emergenza.

Il contributo è calcolato in funzione della composizione del nucleo familiare e della durata della sistemazione alternativa, e non va ad incidere con altri futuri indennizzi dei danni subiti.

Sempre fino al 19 gennaio è possibile presentare richiesta danni per privati e attività produttive a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre su servizi.toscana.it/dannialluvione2023.

Sotto questo profilo la Regione Toscana ha messo a disposizione 37 mln di euro per le famiglie e le imprese colpite dall’alluvione, in attesa che anche il Governo Meloni faccia la sua parte per ristorare quanti hanno patito le conseguenze di quella che è a tutti gli effetti un’emergenza nazionale.

Eppure da Roma finora sono arrivati appena 5 mln di euro per gli interventi di somma urgenza (un fronte sul quale la Regione ha già speso oltre 100 mln di euro) e ne sono stati promessi altri 25 per i danni patiti dalle famiglie.

Ma si tratta di una goccia nel mare: i danni stimati a causa dell’alluvione sono infatti pari a 2 miliardi di euro.

In attesa che arrivino le dovute risorse, la Regione sul portale https://www.regione.toscana.it/alluvione2023 ha approntato una pagina aggiornata con domande/risposte frequenti (Faq) utile per la compilazione dei servizi online.