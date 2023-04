A Lucca 200mila euro per valorizzare il parco fluviale del Serchio

Baccelli: «Già importante per i suoi aspetti naturalistici, migliorerà anche la fruizione grazie all’implementazione delle aree attrezzate»

[6 Aprile 2023]

La Giunta regionale toscana ha dato oggi il via libera ad uno schema di accordo col Comune di Lucca, destinato alla progettazione e realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale del parco fluviale del Serchio.

«La riqualificazione delle aree adiacenti ai fiumi – spiega l’assessore alle Infrastrutture, Stefano Baccelli – è molto importante e c’è l’impegno da parte della Regione nel renderle fruibili e godibili da parte dei cittadini. Con un contributo straordinario di 200mila euro per il 2023, andiamo a sostenere la valorizzazione di un’area preziosa per la città di Lucca. Il parco fluviale del Serchio è già importante per i suoi aspetti naturalistici, ma con l’intervento previsto migliorerà anche la fruizione grazie all’implementazione delle aree attrezzate».

Al progetto andranno 200mila euro. Si prevede in particolare la realizzazione di un nuovo parco giochi per bambini pensato per stimolare, attraverso forme circolari e giochi diversificati, l’attività dei più piccoli. I bambini potranno divertirsi a perdersi nel labirinto ricreato nella pavimentazione, esplorando forme diverse. Con un omaggio speciale all’affascinante asimmetria del Duomo di San Martino che al suo ingresso richiama proprio la figura del labirinto.