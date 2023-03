A Portoferraio la Guardia costiera salva una tartaruga marina in difficoltà

L’operazione di recupero si è resa indispensabile per le evidenti difficoltà natatorie e di immersione in cui si trovava l’animale, oltre che per la pericolosità dell’area in cui è stata ritrovata

[29 Marzo 2023]

Nel pomeriggio di ieri la Guardia costiera ha tratto in salvo una tartaruga marina (Caretta caretta) trovata in difficoltà nella rada di Portoferraio.

Grazie alla segnalazione arrivata alla sala operativa da un diportista, una motovedetta ha recuperato l’animale – appartenente ad una specie protetta – per poi affidarlo alle cure del personale specializzato presente dell’Acquario elbano.

«L’operazione di recupero – dichiarano dalla Guardia costiera – si è resa indispensabile per le evidenti difficoltà natatorie e di immersione in cui si trovava la tartaruga, oltre che per la pericolosità dell’area in cui è stata ritrovata, caratterizzata da intenso traffico marittimo».