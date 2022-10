Sezionatori: le caratteristiche tecniche

Qualsiasi impianto elettrico non può prescindere da questi dispositivi: permettendo di interrompere il flusso di energia, sono fondamentali per la sicurezza di cose e persone

[31 Ottobre 2022]

Quando, in ambito elettrotecnico, sentiamo pronunciare il termine sezionatori, dobbiamo sapere che ci si sta riferendo a una vasta gamma di prodotti quali interruttori automatici e non automatici che hanno una funzione fondamentale sulla protezione delle persone e dei tecnici che si trovano a mettere le mani su uno specifico dispositivo elettrico.

Inoltre è bene ricordare che i sezionatori potrebbero avere una protezione da sovracorrente semplice o avanzata, ma con misurazione intermittente, protezione da guasto a terra e stato dell’interruttore.

I sezionatori, in generale, hanno lo scopo di sezionare, cioè aprire un circuito o una linea, garantendo una distanza di isolamento prescritta, in modo fisico e visibilmente evidente per proteggere le persone da un eventuale dispersione di energia e scosse elettriche connesse. Schneider Electric è leader in questo campo di sezionatori e fornisce una vasta gamma di sezionatori e interruttori di potenza a bassa tensione.

Il ruolo cruciale dei sezionatori sulla sicurezza domestica e lavorativa

I sezionatori sono dei dispositivi molto importanti per la sicurezza domestica e lavorativa. I sezionatori, quando vengono inseriti in un circuito elettrico, aprono una linea di sezione, cioè garantiscono una distanza di isolamento circoscritta.

Cosa significa?

Significa che i sezionatori interrompono momentaneamente il flusso di energia negli ambienti dove si va a intervenire. Interrompendo il flusso di energia, i sezionatori agiscono proprio come un interruttore che interrompe la corrente impedendo di causare danni a cose o persone.

Ecco perché qualsiasi impianto elettrico non può prescindere dai sezionatori e chiunque, prima di operare su un impianto elettrico, dovrebbe appurare che i sezionatori funzionino correttamente interrompendo il flusso d’energia per non andare incontro a scosse elettriche a volte anche fatali.

Sezionatori, interruttori e commutatori di rete

Nella vasta gamma di sezionatori Schneider Electric, tutti di altissima qualità e resistenti per garantire massime prestazioni in ogni ambito domestico e lavorativo, rientrano gli interruttori aperti MasterPact in grado di proteggere le linee BT più critiche.

L’ultima generazione di sezionatori e interruttori aperti MasterPact possiede algoritmi incorporati che consentono un’affidabilità e un’efficienza energetica sempre più elevata per soddisfare ogni tipo di performance elettronica in ogni ambiente in cui i sezionatori vengono installati.

Oltre a questo, sempre per quanto riguarda i sezionatori Schneider Electric, in catalogo abbiamo modo di trovare una vasta gamma di interruttori scatolati Compact, frutto di oltre sessanta anni di esperienza nel settore e in grado di rispondere perfettamente a ogni esigenza di protezione.

Proseguendo nel catalogo della Schneider Electric ricco di sezionatori e interruttori di potenza a bassa tensione, incontriamo gli interruttori di manovra sezionatori e interruttori non automatici. Gli interruttori di manovra sezionatori e gli interruttori non automatici delle serie ComPacT, FuPacT e MasterPacT sono idonei al sezionamento e sono dei dispositivi di manovra e protezione, fino a 6300 A.

Arriviamo poi ai commutatori di rete TransferPact che eseguono la commutazione tra 2 o 3 fonti di alimentazione, controllando e sincronizzando i dispositivi su ciascun lato, sia gli interruttori automatici che i sezionatori.

Sezionatori, interfacce e protezioni BT Schneider Electric

I sezionatori vengono solitamente utilizzati in diversi tipi di impianti per promuovere l’efficienza e il risparmio energetico. Non solo. I sezionatori garantiscono la sicurezza delle persone che lavorano le quali, senza l’ausilio dei sezionatori, potrebbero incappare in grossi danni dovuti a dispersione di energia elettrica in seguito a un’anomalia.

I sezionatori sono fondamentali affinché nessuna anomalia o dispersione di energia elettrica vada a intaccare chi si trova a mettere le mani su un dispositivo elettrico.

Quindi dispositivi senza sezionatori non dovrebbero mai essere installati o presi in considerazione.

Per quanto riguarda Interfacce e Gateway nel ricco catalogo Sezionatori Schneider Electric troviamo Il sistema di comunicazione Enerlin’X che consente l’accesso a stati, parametri elettrici e dispositivi di controllo tramite i protocolli Ethernet e Modbus SL.

I relé differenziali Vigirex, invece, sono una gamma completa di dispositivi per la protezione e il monitoraggio delle correnti differenziali.

Continuando a sfogliare il catalogo Sezionatori Schneider Electric, scopriamo gli interruttori automatici per il mercato nord americano. Gli interruttori automatici PowerPact B e MasterPact NT/NW sono disponibili per il mercato nord americano in quanto rispondono allo standard UL489.

Come avete avuto modo di vedere, il catalogo Sezionatori Schneider Electric offre una ricchissima gamma di sezionatori. Non dovete far altro che sfogliarlo per trovare i sezionatori più adatti alle vostre esigenze domestiche o professionali.

(Publiredazionale)