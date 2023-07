I veicoli elettrici e il loro impatto sulla green economy

[21 Luglio 2023]

Il mondo sta attraversando un cambiamento critico nei trasporti, in un momento nel quale la transizione verso i veicoli elettrici (EV) accelera. La crescita delle auto elettriche, al contrario dei motori tradizionali, non sta solo rimodellando il modo in cui guidiamo, ma sta anche influenzando l’economia mondiale e il clima. Con la seria necessità di moderare il cambiamento climatico e ridurre gli scarichi di sostanze dannose per l’ozono, i veicoli elettrici sono sorti come una risposta promettente per il progresso verso un’economia più verde.

I veicoli elettrici offrono diversi vantaggi rispetto ai tradizionali veicoli a motore a gas (ICE). Sostituendo i motori alimentati da fonti di energia non rinnovabili con motori elettrici e batterie, si possono davvero ridurre gli scarichi dannosi, tra cui anidride carbonica e tossine atmosferiche. Questa diminuzione degli scarichi aumenta la qualità dell’aria, allevia i cambiamenti ambientali e limita gli impatti sfavorevoli sul benessere legato all’inquinamento.

Il rapido sviluppo del mercato dei veicoli elettrici sta rimodellando diverse attività, tra cui la fabbricazione di automobili e la creazione di energia. Di conseguenza, questo cambiamento sta animando il mercato monetario, aprendo nuove porte portando il progresso verso l’energia pulita.

In questo articolo parleremo dell’ascesa dei veicoli elettrici e indagheremo il loro effetto sulla green economy. Parleremo dei vantaggi che portano con sé i veicoli elettrici: la diminuzione delle emissioni e l’incremento della qualità dell’aria. Inoltre, esamineremo come il settore automobilistico si sta adattando a questo cambiamento, compresa la comparsa di nuovi attori e l’investimento sulle colonnine di ricarica. Esamineremo anche l’effetto dei veicoli elettrici sull’energia, in particolare per la transizione a energie rinnovabili e il miglioramento della rete energetica.

L’ascesa dei veicoli elettrici prevede un futuro radioso, ma presenta anche difficoltà. Guarderemo gli ostacoli che mettono a rischio la loro ricezione, come il prezzo alto dei veicoli elettrici, il disagio legato all’autonomia limitante e la necessità di un’organizzazione di ricarica estesa.

L’ascesa dei veicoli elettrici porta con sé un movimento che potremmo definire rivoluzionario per l’ecosistema dei trasporti. Lo sviluppo di questo settore contribuisce a moderare il cambiamento climatico, oltre a presentare un nuovo fronte sugli investimenti e incoraggia il progresso meccanico. Studiando le diverse componenti di questo cambiamento, possiamo comprendere l’effetto significativo che i veicoli elettrici hanno sull’economia verde e prepararci ad un futuro più pulito e più verde.

1. I vantaggi dei veicoli elettrici

Diminuzione delle emissioni

I veicoli elettrici producono inquinamento inferiore o nullo rispetto ai veicoli normali. Aiutano a ridurre i deflussi di sostanze dannose per l’ozono e a combattere il cambiamento ambientale.

Qualità dell’aria migliorata

L’aumento degli EV aumenta l’aria pulita, poiché non produce veleni, come ossidi di azoto oppure particolato. L’inalazione di questi può infatti comportare alcuni problemi respiratori e medici.

Diminuzione della dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili

I veicoli elettrici riducono la dipendenza dai derivati del petrolio, che sono beni limitati e sono contesi dal punto di vista geopolitico. Offrono il potenziale per un futuro più economico e diverso dal punto di vista energetico.

2. L’effetto sul business dei veicoli

Nuovi attori

L’ascesa dei veicoli elettrici ha permesso la nascita di nuove realtà del settore automobilistico. Questo ha messo a dura prova la forza delle case automobilistiche convenzionali.

Interesse economico

L’incremento dei veicoli elettrici richiede un miglioramento nell’infrastruttura di ricarica, comprese le colonnine e le modalità di ricarica domestica. Questo investimento può portare nuovi posti di lavoro e porte aperte alle imprese.

Modifiche di fabbricazione

I veicoli elettrici hanno varie parti e modalità di assemblaggio che contrastano con i veicoli tradizionali. Questa differenza richiede cambiamenti nei cicli di assemblaggio e nelle catene di approvvigionamento. Ciò è possibile creando nuove posizioni e avvalendosi di competenze ulteriori.

3. L’effetto sul settore energetico

Combinazione di energia rispettosa dell’ambiente

I veicoli elettrici offrono la possibilità di coordinare fonti di energia circolare, come la luce solare e il vento. Questi possono essere gadget versatili utilizzati per accumulare energia. Ciò è possibile solo con un uso più consapevole dell’energia sostenibile.

Reazione alla richiesta e innovazione vehicle-to-network (V2G)

I veicoli elettrici dotati di capacità V2G possono accumulare energia. Questo grazie al flusso di energia bidirezionale che il veicolo ha con la struttura.

4. L’effetto sull’economia

Creazione di posti di lavoro

Lo sviluppo dell’industria dei veicoli elettrici crea nuove posizioni per l’assemblaggio, per il lavoro innovativo, per la creazione e la manutenzione del quadro di ricarica e delle relative amministrazioni.

Diminuzione della dipendenza dal petrolio sconosciuto

I veicoli elettrici riducono la dipendenza dai prodotti petroliferi importati, migliorando la sicurezza energetica e diminuendo gli squilibri di importazione / esportazione legati alle importazioni di petrolio.

Lavora sul benessere generale

Le emissioni più basse dei veicoli elettrici si aggiungono al benessere generale. Si diminuiscono così anche i costi dei servizi medici legati ai disturbi legati alla contaminazione dell’aria.

5. Difficoltà e confini

Il costo delle auto elettriche

Il prezzo dei veicoli elettrici è molto superiore a quello dei veicoli ordinari. Nel lungo periodo il calo dei costi delle batterie renderà il costo dei veicoli elettrici più ragionevole.

Disagio nell’autonomia

Le preoccupazioni legate alla bassa autonomia e la mancanza di una infrastruttura di ricarica ostacola i potenziali acquirenti di veicoli elettrici. L’innovazione delle batterie e nello sviluppo delle reti di ricarica sta riducendo queste preoccupazioni.

Colonnine

Il miglioramento di una rete quadro di ricarica forte e aperta è vitale per l’acquisto di massa dei veicoli elettrici. Garantire scelte di ricarica soddisfacenti nelle regioni metropolitane e periferiche è fondamentale.

(Publiredazionale)