5 modi ecologici per smaltire la tua vecchia auto

[23 Febbraio 2023]

Centinaia di migliaia di automobili raggiungono lo stato di fine vita ogni anno e, se non smaltite correttamente, rappresentano un rischio ambientale significativo.

Per prima cosa, i veicoli in genere contengono fluidi estremamente velenosi che mettono in pericolo la salute di chiunque entri in contatto con essi. Esempi sono l’olio motore, il liquido dei freni, l’antigelo, l’acido della batteria e i refrigeranti. Pertanto, sbarazzarsi della tua auto in panne in modo ecologico è fondamentale.

Come indicato qui, inoltre, i pezzi della tua auto da dismettere hanno anche un valore di mercato da non sottovalutare.

Di seguito sono riportati cinque suggerimenti da prendere in considerazione:

1. Consegnalo in contanti per le case automobilistiche

Il modo più semplice e senza problemi per sbarazzarsi della tua auto fatiscente è venderla a delle aziende di demolizione specializzate. Le migliori aziende dovrebbero acquistare il tuo veicolo indipendentemente dalle sue condizioni, modello o tipo. L’unica cosa che varierà è l’offerta in contanti.

In genere, le aziende valutano la tua auto e propongono un prezzo fisso in base al suo stato di abbandono. Più è vecchio e non funzionante, meno soldi riceverai. Il vantaggio è che devi solo chiamare gli esperti e si occuperanno di tutto il lavoro, a partire dai documenti necessari con l’agenzia dei trasporti fino al rimorchio del tuo veicolo.

Il governo richiede di annullare la registrazione della tua auto e di fornire documenti come carta d’identità o patente di guida prima di smaltirla. Inoltre, ricevi contanti istantaneamente sul posto senza inutili attese.

Tuttavia, è importante essere certi che l’azienda di demolizione, a cui decidi di affidare il tuo veicolo, utilizzi metodi di smaltimento sostenibili.

2. Dividilo in macroparti

Dividere il tuo vecchio veicolo in parti è un altro ottimo modo per guadagnare denaro, rispettando anche l’ambiente. Tuttavia, ci vuole un po’ di competenza tecnica per farlo con successo.

Devi procurarti gli strumenti giusti per semplificare il compito di smantellamento. La maggior parte delle parti di automobili ha un prezzo ragionevole, tra cui:

Maniglie

Pannelli della carrozzeria

Sedili

Depuratori d’aria

Scarico

Iniettori di carburante

Cavi elettrici

Kit laterali in plastica

Fari

Spie macchina.

Specchietto laterale

Cerchioni di pneumatici

Puoi vendere le parti recuperate sui mercati online, contattare i concessionari di auto locali o vendere direttamente ai proprietari di auto interessati. In definitiva, questa opzione potrebbe farti guadagnare più denaro di qualsiasi altro metodo di smaltimento.

3. Fai una donazione a un ente di beneficenza

Dare la tua auto a un ente di beneficenza è un modo per sostenere cause meritevoli, dagli animali bisognosi ai giovani a rischio. In genere, gli enti di beneficenza guadagnano dai veicoli donati per finanziare le loro attività riparando e rivendendo le auto, utilizzandole per il trasporto pubblico o separandole e vendendo le parti.

Sarebbe meglio fare una donazione a un’organizzazione che sostiene una causa che ti sta a cuore. Inoltre, considera di rivolgerti direttamente all’ente di beneficenza invece di passare attraverso un intermediario a scopo di lucro che prenderà una percentuale del ricavato, lasciando poco all’ente di beneficenza.

Un vantaggio di tali donazioni è la possibilità di ottenere detrazioni fiscali. L’importo esatto dipenderà dal valore della tua auto al momento della donazione.

4. Porta l’auto all’autodemolizione

La tua auto potrebbe essere in un terribile stato di abbandono e non si può fare molto per riportarla in condizioni di lavoro. In tal caso, l’opzione più fattibile è portarlo a un’azienda di riciclo di auto rottamate che estrarrà le parti metalliche per la lavorazione e la produzione di altri veicoli.

Lo smaltimento del riciclo delle auto generalmente ottiene un prezzo inferiore rispetto alle altre opzioni, ma ne vale comunque la pena, dato che non c’è molto che puoi fare con l’auto. Oltre ai componenti metallici, possono essere riciclate anche le seguenti parti dell’auto:

Pneumatici

Olio motore

Batterie

Materie plastiche

Parti del motore

Vetro del parabrezza

Cerchi in lega e coprimozzo

Sistemi di trasmissione

Filtri olio

Tappetini e moquette per auto

Motorini di avviamento e alternatori

Il riciclo delle auto di scarto è vantaggioso per l’ambiente in quanto consente di risparmiare l’energia e le risorse che sarebbero state utilizzate per produrre nuovi componenti. Riduce anche la quantità di rifiuti che finiscono nelle discariche.

5. Affida la tua auto ad una concessionaria

Un’altra opzione di smaltimento fattibile è scambiare la tua vecchia auto con una nuova presso un concessionario di automobili rispettabile.

Invece di vendere direttamente il tuo vecchio veicolo, che comporta l’onere aggiuntivo della pubblicità e della ricerca di clienti, consegnalo a un concessionario di automobili che sovvenziona il prezzo di acquisto del tuo nuovo veicolo. È un buon affare e un approccio senza stress.

(Publiredazionale)